Préparatifs de la journée du 08 décembre : Cheikh Baye Oumou Niass débourse une importante enveloppe financière et donne un chameau à Baye Ciss.

C'est dire qu'avec ce geste de Baye Oumou Niass, la journée du 8 décembre prochain qui marquera le lancement des activités du mouvement "Car", est partie pour être à la hauteur des attentes de l'organisateur.

En effet, l'opérateur économique qui se dit sensible aux nombreux efforts consentis par Baye Ciss à l'endroit de la khadra, a tout bonnement décidé d'apporter après Abdou Aziz Ndiaye et tant d'autres, son soutien à l'homme d'affaires. L'opérateur économique a dépêché une délégation qui s'est rendue au domicile du président du mouvement " Car" pour lui remettre un chameau et une importante enveloppe financière en guise de contribution à la bonne réussite de l'événement de samedi prochain. Prenant la parole, Baye Ciss s'est dit impressionné et surpris par ce geste qu'il qualifie de haute portée, "moi qui me considérais comme un simple talibé de Maoulana Cheikh Ibrahima Niasse, je ne m'attendais pas à un tel geste venant d'un membre de sa famille d'autant plus que le rôle d'un disciple est de remettre la adiya à son marabout ", déclare t-il avant de remercier le donateur et la famille du fondateur de Médina Baye en général, pour leur ouverture et engagement résolu à le soutenir dans ses projets.