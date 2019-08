Préparatifs Tabaski2019 : La SONACOS se déploie pour appeler les sénégalais à consommer l’huile locale.

Le directeur général de la SONACOS était ce matin au marché de la Gueule Tapée dans le cadre de la caravane en direction des populations pour les inviter à utiliser l’huile locale. Dans cette dynamique de sensibilisation, Modou Diagne Fada a rassuré sur les études et compositions qui sont faites sur l’huile locale pour dire qu’elle est loin d’affecter la santé des populations. « L’aflatoxine n’existe pas dans l’huile raffinée. Déjà, ce ne sont pas toutes les graines qui ont de l’aflatoxine et tout ce qui n’est pas favorable à la bonne santé est neutralisé », dira-t-il. Cette caravane, qui va durer six (6) jours est donc pour rassurer à travers les différents marchés du pays qu’il y aura suffisamment d’huile à l’occasion de la fête de la Tabaski.