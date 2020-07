Préparatifs Tabaski 2020 : Arona Coumba Ndoffène Diouf offre 200 enveloppes de 10 à 100.000 Frs dans la commune de Biscuiterie et plus de 200 moutons au niveau national.

Le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf était cet après-midi à sa permanence à Biscuiterie pour perpétuer le geste annuel au profit des habitants de la commune. Après la distribution de produits hydro-alcooliques, de savon, de sucre, d'huile et de masques pour lutter contre la covid-19, aujourd’hui, avec l’approche de la Tabaski, il a remis 200 enveloppes contenant des sommes comprises entre 10.000 et 100.000 frs CFA à 200 familles pour la préparation de la Tabaski qui s'annonce assez difficile pour certains, compte tenu de leur pouvoir d'achat surtout en cette période de crise.



Le ministre-conseiller a donné parallèlement plus de 200 moutons aux familles nécessiteuses sur toute l'étendue du territoire. Cette action contribue, selon Arona Coumba Ndoffène Diouf, à soutenir tant soit peu, ces familles dans le besoin en ces périodes où la pandémie à coronavirus a bloqué plusieurs activités.



Le ministre-conseiller a, enfin profité de cette occasion, devant toutes ces femmes venues récupérer leurs enveloppes, pour rappeler la pertinence du respect des gestes barrières pour se protéger de la covid-19, protéger les personnes vulnérables surtout en l’approche d’une fête comme la Tabaski qui voit toute la famille regroupée...