Préparatifs Gamou Médina Baye : « Nous nous réjouissons de la manière dont les travaux se sont déroulés, mais il faut rester vigilant » (Antoine F. A. Diome).

Présidant le Comité Régional de Développement (Crd) du gamou de Médina Baye de Kaolack dans les locaux de son ministère, le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a souligné l’engagement du gouvernement à s’atteler aux engagements pris pour une bonne couverture du Maouloud marquant la célébration de la naissance du prophète (Psl). Le ministre a d’ailleurs rappelé sous ce rapport, les instructions du Chef de l’État qui, selon lui, accorde une importance capitale aux cités religieuses. S’exprimant sur les mesures d’accompagnement, Antoine Felix Abdoulaye Diome a rassuré sur leur suivi et a appelé les services déconcentrés à rester en alerte.



« Nous nous réjouissons de la manière dont les travaux se sont déroulés, mais il faut rester vigilant parce que nous sommes en période d’hivernage », a-t-il expliqué.Toutes les questions liées au bon déroulement du gamou ont été débattues lors du Crd précédé par des rencontres sur le sujet les 23 août et 18 septembre derniers. Il s’agissait pour cette rencontre d’évaluer le niveau d’exécution.



La sécurité était au cœur des préoccupations. Des garanties ont été données quant au déploiement d’un effectif suffisant avant, pendant et après le gamou. Pour une meilleure gestion de la circulation sur les différentes voiries, l’Ageroute a rassuré sur la reconnaissance de 5 km de route d’un coût de 3 milliards 400 millions Fcfa. S’agissant de l’énergie, il est attendu une extension du réseau. Les services de la Senelec ont assuré de la disponibilité de 150 mégawatts toute la durée du gamou. Dix disjoncteurs seront installés en plus des 700 points lumineux qui seront révisés pour assurer une meilleure électrification du foyer religieux.



Sur le plan hydraulique, l’extension du réseau sur 3 km a déjà démarré et se poursuit. 20 camions citernes et 10 bâches à eau ainsi qu’une dizaine de branchements sociaux seront mis à contribution. À l’heure actuelle, 58 points d’eau sur les cent (100) prévus durant le maouloud sont fonctionnels. Dans le domaine de l’hygiène, l’Onas s’engage à faire le curage des caniveaux avec 15 camions de vidange. L’établissement public entend aussi déployer 30 toilettes mobiles à Médina Baye. Dans le domaine sanitaire, 8 millions Fcfa de bons de médicaments seront octroyés pour toute la région de Kaolack dont plus de 5 millions Fcfa destinés à la cité religieuse de Baye Niass.



Des mesures ont également été prises pour améliorer le trafic communicationnel avec 10 nouvelles antennes-réseaux qui seront installées par la Sonatel avec une capacité de 260%. 78 km de fibre optique permettront à 3.000 clients de bénéficier d’abonnements seront également assurés sur le site religieux. La gratuité du wifi sera assurée au niveau de la mosquée de Médina Baye et aux alentours de la cité. 100 bâches sont aussi prévues pour des tentes et une tribune équipée. La commission d’organisation du Gamou et la Jamiyatou Ansaroudine ont exprimé leur satisfaction du processus d’exécution et ont magnifié le travail de tous les services de l’État.