Comme à l'accoutumée, à la veille de chaque Gamou, la Sonatel et Kirène avec Orange effectuent des visites de courtoisie auprès des foyers religieux pour apporter leur soutien et solliciter également des prières.

Le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé et celui de Kirène avec Orange, Alexandre Alcantara accompagnés d'une forte délégation se sont rendus à Tivaouane et à Ndiassane.



Sékou Dramé est revenu sur l'essentiel de la visite et les dons octroyés aux familles religieuses. Nous avons pris toutes les dispositions pour un bon déroulement du grand Gamou de Tivaouane et de Ndiassane. Nous allons tout faire sur le plan technologique en ce qui concerne la connexion pour que le Gamou se déroule à merveille, en assurant un écoulement optimal du trafic avec les appels, les SMS et l'internet.



À ce titre, toute la capacité a été renforcée dans cette ville et depuis plusieurs mois. C'est une occasion pour nous de renouveler ce que nous faisons en terme de RSE depuis 20 ans et le groupe Kirène nous accompagne pour la mise à disposition d'eau pour les pèlerins et les familles. Nous avons aussi mis à leur disposition des nattes, des mouchoirs, des bassines et on espère que tout ceci permettra de mettre à l'aise les pèlerins. Il poursuit : c'est l'occasion aussi rêvée pour rencontrer les chefs religieux d'abord pour faire notre ziara, mais également magnifier leur soutien. Sonatel est une entreprise dont la conviction est d'être au service du peuple", a-t-il expliqué. Alexandre Alcantara, pour sa part, a réitéré son engagement après 20 ans de collaboration avec le groupe Sonatel pour servir le peuple surtout en cette période de Gamou. "Nous avons distribué 120.000 bouteilles à travers les cités religieuses, au service de santé, aux gendarmes, aux policiers. Le Khalife général de Ndiassane nous a reçus et nous sommes honorés de pouvoir accompagner cette édition du Gamou 2022". Serigne Babacar Sy Abdou, plus connu sous le nom de Ndiol Fouta et le Khalife général des Khadr, Cheikh Al Bécaye Kounta ont magnifié ce geste de haute portée en cette période de Gamou avant de prier pour les donateurs...