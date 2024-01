Première mi-temps Sénégal vs Gambie : Les Lions tiennent en respect les scorpions (1-0)

Comme on pouvait s’y attendre la première période entre le Sénégal et la Gambie a été extrêmement disputée au stade de Henri Konan banny de Yamoussoukro. Les sénégalais ont très tôt pris les commandes de ce derby qui s’est déroulé dans une ambiance très tendue. Les Lions ont su tirer leur épingle du jeu avec un but prématuré inscrit par le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye (1-0,4e.) Aliou Cissé doit encore rectifier quelques petits détails et aller chercher ce deuxième but synonyme de victoire…