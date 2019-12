Première journée championnat d’Afrique des sports travaillistes : Le Sénégal débute par une victoire suivie d’un revers

La compétition « Afrik-Foot » regroupant les « Entreprises » venues de différents pays d’Afrique, bat son plein dans la ville de Monastir (Tunisie.) Engagée dans ce tournoi continental de football à six (Mini Foot), l’équipe sénégalaise du Port autonome de Dakar a parfaitement débuté son tournoi de foot avec une victoire 8-0 face à une équipe Tunisienne.

Lors de leur deuxième sortie, un plus tard dans la journée, les joueurs du coach Dame Guèye ont cette fois-ci concédé une défaite 5-1 contre une autre équipe locale. Des résultats qui qualifient néanmoins les « Portuaires » pour les huitièmes de finale prévus ce samedi à 8h30 en Tunisie.

Lors de sa réaction d’après match, l’entraîneur des « Amateurs », Dame Guèye a souligné quelques défaillances. « Dans le deuxième match dès l’entame de la partie, ils ont suivi le rythme de l’équipe adverse. Et, ils ont perdu leur identité de jeu ce qui explique les buts qu’on a pris… » L’entraîneur du Port de Dakar entend corriger ces lacunes en vue des huitièmes de finale.

À préciser que le tournoi « Afrik-foot » regroupe près de 26 équipes (dont 20 équipes représentant des entreprises Tunisiennes), Algérie (4 équipes), le Rwanda (2 équipes), le Sénégal et le Congo (Une équipe chacun.) Le tout se jouant dans des mini parties de Foot, de 20 minutes, six contre six...