Première déclaration de Barthélémy Dias après les résultats du Conseil constitutionnel

Suite à l’invalidation provisoire du candidat Khalifa Sall, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a réagi dans cette vidéo qui nous est parvenue.

« On ne joue pas et nous allons participer aux élections présidentielles du 24 février. Nul ne pourra nous empêcher d’y participer. Les 7 sages du Conseil constitutionnel ont sorti une liste provisoire, mais cela ne nous engage pas . Si toutefois il confirme l’invalidation de la candidature de Khalifa Sall ils seront les seuls responsables de ce qui va se passer dans le pays.

Nous ne sommes pas des poltrons, et on ne reculera pas car le Sénégal nous appartient. Nous ferons tout pour montrer aux sénégalais le vrai visage du président du Conseil constitutionnel Pape Omar Sakho pour que si demain le Sénégal entre dans le chaos les gens sauront qui est le seul responsable... »