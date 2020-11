Première Convocation en sélection nationale : Qui est Frank Kanouté ?

Passé par le centre de formation de la Juventus de Turin, le natif de Bignona, Franck Kanouté (21 ans, 1m86), a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.



L’actuel milieu de terrain défensif du Cercle de Bruges (Jupiler Pro League) a déjà disputé 6 matches, pour un but inscrit sous ses nouvelles couleurs.



Ayant effectué la totalité de son parcours en Italie, précisément en série B, Franck Kanouté a déjà roulé sa bosse un peu partout sur les pelouses Italiennes entre : Pescara, Ascoli et Cosenza avant de rejoindre la Belgique, au mois de septembre dernier pour un transfert de 2 millions d’euros.



Du haut de ses 21 ans, le jeune milieu défensif qui dégage une grande puissance sur le terrain, est capable d’évoluer en sentinelle et ou en un peu plus haut comme milieu récupérateur – relayeur. Un profil que semble activement rechercher Cissé qui a tour à tour misé sur Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Sidy Sarr, voire Loum Ndiaye, sans trouver son homme. Les brèves apparitions contre le Maroc, en amical, du sochalien Joseph Lopy et du Dijonnais Pape Cheikh Diop, ne semblent pas avoir convaincu le coach des Lions.



Avec Kanouté, le Sénégal pourrait éventuellement bénéficier de son gros volume de jeu, en plus de sa grande capacité à récupérer, et ressortir proprement les ballons. Très à l’aise techniquement malgré sa grande taille, le joueur présente un profil assez atypique, peut-être le petit plus qui pourrait booster le milieu Sénégalais...