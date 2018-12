Premier tour des vérifications de parrainages : Pour l'heure sept (07) Candidats admis d'office, treize (13) au second tour.

Si les vérifications des parrainages étaient un examen, à ce jour, sept (07) candidats déclarés sur les vingt-sept (27) seraient admis dès le premier tour.

En effet, Macky Sall, Karim Wade, Khalifa Sall, Issa Sall, Ousmane Sonko, Me Madické Niang et Idrissa Seck ont atteint le nombre de parrainages exigés par la loi électorale. Le candidat de Benno Bokk Yakaar a été le premier à passer devant les 7 sages et n'a pas eu de difficultés pour se voir signifier que ses 66.820 parrainages déposés ont été validés. Le candidat de Karim Président 2019 a présenté le même nombre mais n'a validé que les 60. 000 signatures.

Mais c'est assez suffisant pour être admissible. Quant à Khalifa Sall dont le dossier relatif à la caisse d'avance est pendant devant la justice, il est passé haut la main avec 57.000 de ses parrainages reconnus valables. Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) s'est vu décerner un quitus pour ce qui concerne le parrainage.

Le professeur d'Université a pu rassembler 63 000, c'est-à-dire plus que le nombre requis (53 457). On peut en dire autant pour Ousmane Sonko. Le “champion” de Pastef a confirmé toute son aura de ces derniers temps en se faisant parrainer par au moins 61 000 électeurs.

Et tout porte à croire qu'il faudra compter avec Idrissa Seck pour faire partie des candidats qui seront sur le départ le 24 février prochain puisque l'ancien maire de Thiès est sorti victorieux de la séance de vérification de ses parrainages. Il a obtenu 58 000 signatures valides.

Sauf que la liste des candidats admis d'office au premier tour des épreuves éprouvantes de vérification des parrainages risquent de ne dépasser ces sept (07) ténors.

Les treize (13) autres prétendants qui se sont jusque là, succédé au Conseil constitutionnel, n'ont pour l'instant pas obtenu gain de cause. Ils doivent repasser mercredi prochain pour être informés des raisons du rejet de leurs parrainages.

Débutera dès lors la deuxième course contre la montre pour Malick Gakou, Pierre Goudiaby Atepa, Aïda Mbodj, Thierno Alassane Sall, Boubacar Camara, Hadjibou Soumaré, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Wahab Bengeloun, Bougane Guèye Dany, Moustapha Guirassy, Pape Diop, Abdoul Mbaye et Samuel Sarr. Ceux d'entre eux qui disposent d'un stock assez fourni pourront remplacer leurs parrainages invalidés et attendre le verdict final du Conseil constitutionnel.

Quant aux candidats qui n'ont pas eu de réserves, leur chance de participer à la présidentielle s'amenuise pour de bon. Peut être les sept (07) qui complètent la liste des 27 candidats déclarés sauveront l'honneur. Qui sait ?