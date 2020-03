Premier jour de couvre-feu à Mbour : 26 personnes arrêtées et à Saly, tous les bars et dancings ont été fermés

À l'image de toutes les villes du pays, dans le cadre de la lutte contre le Covid 19, le couvre-feu est respecté. Dans la commune de Mbour, il a été procédé à l’arrestation de 26 personnes dont 15 pour non-respect d'une décision administrative, 7 pour non détention de carte d'identité et 4 pour ivresse publique manifeste. 13 véhicules ont été mis en fourrière et 74 pièces saisies. Du côté de Saly, tous les bars et dancings ont été fermés.

Sur l’étendue de la commune, 145 éléments du GMI et du Corps urbain auront été engagés pour mener à bien cette première nuit de couvre-feu. Aucun incident n’a été noté...