Premier galop des Lions : 12 joueurs pour un léger entraînement, avec un réveil musculaire et des petits jeux

12 joueurs ont découvert la pelouse du stade Lat-Dior, pour débuter la préparation. Il s'agit de Alfred Gomis, Lamine Gassama, Salif Sané, Pape Djibril Diaw, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Loum Ndiaye, Moussa Konaté, Santy Ngom, Dialy Ndiaye, Sada Thioub et Pape Alioune Ndiaye. Mbaye Diagne a été ménagé.



Pour son premier entraînement, l’équipe de Aliou Cissé a divisé le temps lors de cette séance qui a rappelé en partie les exercices observés depuis le début des éliminatoires de la CAN 2019. D'abord une forme de décrassage avec un footing en groupe, des étirements sous la houlette du préparateur physique. Tout le monde participera, même les deux gardiens, Kobaly Ndiaye et Alfred Gomis.



Les Lions se sont entraînés normalement dans une séance où le jeu de tête et contrôle poitrine et cuisses étaient sollicités. Cette première séquence durera une vingtaine de minutes. Puis sous les projecteurs, les joueurs de champ ont eu droit à une petite opposition, avec des rouges et des verts fluo. Après ce premier galop, le sélectionneur Aliou Cissé a échangé avec les médias, lors de la traditionnelle conférence de presse de début de stage.