Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement : Les confidences du président Macky Sall

« Cela a été difficile de me séparer de certains de vos prédécesseurs. Mais il faut que les choses avancent plus vite ». C'est la confidence faite avant-hier au Président de la République aux membres du gouvernement lors de la première rencontre du conseil des ministres qui fait suite au remaniement du gouvernement.

En s'adressant à ses ministres, Macky Sall n'a cessé de leur demander de cultiver l'humilité mais aussi de rester proches des populations.

Et surtout, il ne faudrait pas que les ministres croient que les postes qu'ils occupent sont éternels : « Aucun poste n'appartient à personne », a martelé le Président...