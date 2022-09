Premier conseil des ministres / Amadou Bâ : « Le message du président de la République a été bien perçu par l'ensemble des ministres qui se sont engagés... »

Au sortir du premier conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au palais de la République, le premier ministre a réagi au micro de la Rts en revenant sur les points saillants.



"C'est un conseil de ministres d'entrée. Le président de la République a tenu à fixer les règles du jeu pour parler ainsi. C'est dire un peu les résultats du gouvernement et de la méthode aussi. Comme le président de la République l'avait dit, c'est un gouvernement qui doit inscrire son action dans la rapidité (fast track), mais surtout d'échanges avec tout le monde. Je pense que le président de la République a beaucoup insisté sur cette question qu'on échange avec les sénégalais afin qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes. Il a instruit le gouvernement dans ce sens qu'ils soient des hommes humbles et qui travaillent dans l'humilité, la courtoisie, la discrétion mais que l'on soient unis autour de l'essentiel. Le message du président de la République a été bien perçu par l'ensemble des ministres qui se sont engagés..."



À le croire, "tous les ministres étaient d'ailleurs au travail bien avant la passation des services. Ils étaient à pied d'œuvre parce que la situation l'exigeait dans certains cas. Les ministres se sont engagés à faire bloc et c'est ça l'important et à respecter à la lettre les instructions données par le président de la République pour la mise en œuvre de sa mission déclinée à travers le PSE avec un focus sur les questions sociales."