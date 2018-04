Premier but en Süper Lig : Moussa Sow, 6 mois après

Moussa Sow a inscrit son premier but sous les couleurs du Bursaspor, ce dimanche, en Süper Lig.



Depuis quelques semaines, il monte en puissance. L'attaquant sénégalais a confirmé son regain de forme en débloquant son compteur, face à Göztepe. Sow a trompé Beto d'une frappe du plat du pied (87e).



L'ancien joueur de Shabab Al-Ahli a profité d'un centre-tir de son coéquipier pour récupérer le ballon et le mettre au fond des filets. Il a ainsi réduit le score face au cub de Demba Bâ (2-1). Son but n'a toutefois pas empêché la défaite des siens.



C’est avec le Shabab Al-Ahli Dubaï, que Moissa Sow (32 ans), avait inscrit son dernier but, lors d’un match face à Emirates Club (4-0), disputé le 14 octobre 2017. Il y a de cela 6 mois, jour pour jour.



Moussa Sow a rejoint en janvier dernier le championnat de Turquie, beaucoup plus relevé que celui des Émirats arabes unis. Lors du mercato estival, le Sénégalais avait décidé de répondre aux sollicitations de Bursaspor, entraîné par Paul Le Guen...