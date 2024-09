Premier bilan de l’accident de Ndiama- 16 personnes ont déjà péri et 11 blessées

L’accident tragique qui a eu lieu ce matin sur la route entre Ndangalma et Khombole non loin de Ndiama et Kaba a livré ses premiers secrets. Il s’agirait d’un bus qui a heurté un camion après avoir perdu un pneu qui a éclaté. Le bilan est déjà lourd de 16 morts et de 11 blessés qui sont acheminés à Khombole. Les sapeurs sont toujours sur les lieux. Le bus qui finit par terre est complètement calciné. Ce qui montre à quel point le drame est horrible.