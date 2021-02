Premier League / West Bromwich : Mbaye Diagne ouvre son compteur contre Manchester United.

L'international sénégalais, Mbaye Diagne (30 ans) vient d'inscrire son tout premier but dans le championnat anglais avec son nouveau club West Bromwich Albion. Après seulement deux minutes de jeu, le transfuge de Galatasaray qui semble avoir déjà trouvé ses marques sous ses nouvelles couleurs, a ouvert le score contre Manchester United (1-0.) Un but inscrit après deux petites minutes passées sur la pelouse.



Pour son 4eme match en Premier League, le sénégalais en est déjà à un but et une passe décisive. Son activité offensive sera d'une grande aide aux 'Baggies" qui sont actuellement relégables avec une inquiétante 19e place et 15 points au compteur après 24 journées jouées.