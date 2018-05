Premier League : Stoke City relégué en deuxième division

Stoke City est officiellement relégué en deuxième division anglaise après sa défaite samedi à domicile (1-2) face à Crystal Palace (11e), pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Premier League.



A une journée de la fin du Championnat, la plus ancienne équipe de Premier League pointe à la 19e place avec 30 points, soit deux de plus que West Bromwich Albion qui joue également samedi après-midi. Le club de Swansea, premier non relégable à la 17e place (33 points et deux matches de moins) jouera dans quelques jours le premier relégable Southampton (18e, 32 pts), ce qui rend le maintien mathématiquement impossible pour Stoke, qui finit sa dixième saison d'affilée dans l'élite anglaise.