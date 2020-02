Premier League : Sadio Mané offre à Liverpool sa 18 ème victoire d'affilée.

Ce lundi soir, Liverpool et West Ham s'affrontaient pour le compte de la 27e journée de Premier League. Au terme d'une rencontre animée, Liverpool s'est finalement imposé 3 à 2 et poursuit sa belle série d'invincibilité. Une performance réalisée en partie grâce à Sadio Mané qui a libéré son équipe à la 81e minute. L’international Sénégalais a inscrit son 13ème but en PL, à deux buts de Mo Salah (15 buts) et quatre longueurs des co meilleurs buteurs Vardy et Aubameyang (17 buts.)



Les « Reds » signent une 18 ème victoire consécutive en championnat. Ils restent ainsi invaincus en championnat, eux qui comptent désormais 26 victoires (1 nul) en 27 matches joués en Premier League en 2019-2020. Les hommes de Jürgen Klopp égalent ainsi le record des « Invincibles » d’Arsenal de la saison 2003-2004.