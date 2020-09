Premier League : Sadio Mané explose Chelsea avec un doublé (2-0).

Les " Blues " de Chelsea n'ont rien pu faire cet après-midi face à une belle équipe de Liverpool portée par sa star Sadio Mané. L'international sénégalais qui n'avait encore jamais marqué sur la pelouse de Stamford Bridge, s'est offert un joli doublé face à Chelsea battue 2-0.



Réduit à dix dès la fin de la première période après l'expulsion de Christensen sur une grosse faute sur l'intenable Mané, Chelsea a complètement explosé à la reprise. Les " Blues" ont encaissé le but de l'ouverture du score dès la 50e minute de jeu, un but de la tête signé Sadio Mané. Le Sénégalais doublait d'ailleurs la mise quatre minutes plus tard.



Auteur d'une grosse boulette, sur le deuxième but, Kepa, déjà beaucoup critiqué depuis quelques temps sera sérieusement challengé par un autre sénégalais : Édouard Mendy fraîchement arrivé. L'ancien portier rennais devrait bientôt se positionner en tant que titulaire...