Premier League : Sadio Mané (buteur), termine en beauté, Watford d'Ismaïla Sarr, relégué en championship.

La 38e et dernière journée de Premier League a livré son verdict ce dimanche. Manchester United et Chelsea accompagneront Liverpool et Manchester City en Ligue des Champions. Les "Reds" de Liverpool déjà sacrés champions, ont fini sur une bonne note en disposant de Newcastle 3-1, grâce notamment à une superbe réalisation de Sadio Mané. Au même moment, Watford d'Ismaïla Sarr qui luttait pour le maintien, tombait sur une belle équipe d'Arsenal victorieuse 3-2.



À l'issue de cette saison insolite, l'attaquant des "Reds" ne réussira pas à se hisser à la première place des meilleurs buteurs de la PL comme la saison précédente. En effet, son 18 ème but de la saison (22 toutes compétitions confondues) n'aura pas suffi pour effacer les 23 réalisations de Vardy.



La mauvaise nouvelle côté Sénégalais vient du bord des "Hornets" qui malgré une belle lutte portée entre autres par le virevoltant Ismaïla Sarr (5 buts et 6 passes décisives), évoluera en championship la saison prochaine. Iso et son agent Thierno Seydi pourraient cependant rebondir dans la l'élite vu les sollicitations diversement notées.