Premier League / Paul Pogba victime d’insultes racistes après avoir raté un penalty : Man UTD dénonce

« Manchester United est dégoûté par les abus raciaux perpétrés contre Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons catégoriquement. Les personnes qui ont exprimé ces opinions ne représentent pas les valeurs de notre grand club et il est encourageant de voir la grande majorité de nos fans condamner cela également sur les médias sociaux. Manchester United a une tolérance zéro pour toute forme de racisme ou de discrimination et un engagement de longue date à faire campagne contre elle par le biais de notre initiative #AllRedAllEqual. Nous nous efforcerons d’identifier les quelques personnes impliquées dans ces incidents et de prendre les mesures qui s’imposent. Nous encourageons également les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures dans ces cas », a déclaré le club dans un communiqué partagé par Sky Sports.