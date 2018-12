Premier League - MAN UTD : José Mourinho traite Paul Pogba de « virus »

Du côté de Manchester, un nouveau clash aurait éclaté entre José Mourinho et Paul Pogba. Cette fois-ci, le technicien portugais aurait directement attaqué son joueur dans le vestiaire des Red Devils. Une information révélée par le Daily Record qui explique que Mourinho a traité Pogba de « virus » face à ses coéquipiers. « Tu ne respectes ni les autres joueurs, ni les supporters. Et tu tues la bonne mentalité des gens honnêtes autour du toi », aurait accusé le Special One, d'après le quotidien écossais.