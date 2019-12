Premier League / Liverpool : Sadio Mané désigné meilleur joueur du mois de novembre.

Désigné meilleur joueur du mois de novembre, le joyau de Liverpool continue de briller sur les pelouses Anglaises.

Sadio Mané, le joueur en question ne cesse de poursuivre sa folle ascension. Malgré sa 4ème place au Ballon d’Or 2019, Sadio Mané (27 ans) réalise une année exceptionnelle avec une Ligue des Champions, une super coupe d’Europe et une finale de CAN avec le Sénégal.

L’attaquant des « Reds » vient d’être consacré « The best African football player » de l’année 2019. Une récompense méritée au vu de ses prestations ces dernières semaines puisqu’il a déjà inscrit 9 buts en 15 rencontres de championnat.