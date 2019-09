Premier League : Le règlement sur la fermeture anticipée du mercato soulève polémique

Une révolution. Le 7 septembre 2017, les clubs de Premier League ont voté et acté une réforme qui est venue totalement bouleverser l'organisation du marché des transferts estival. La Premier League avait d'ailleurs communiqué à ce sujet. «Les clubs de Premier League ont trouvé un accord pour un amendement qui verra le marché des transferts estival fermer ses portes chaque année, le dernier jeudi avant la reprise du championnat, à 17h. Cette mesure concerne uniquement les clubs de Premier League et pas les autres ligues. Le premier mercato qui sera concerné par cette mesure sera le marché estival 2018 et fermera donc ses portes le jeudi 9 août 2018 à 17h».



Toutefois, il était précisé : «la nouvelle règle concerne uniquement l’acquisition de joueurs. Les clubs pourront toujours vendre des joueurs dans d’autres championnats dans lesquels le marché sera encore ouvert. »



L'été dernier, les pensionnaires de Premier League ont donc inauguré ce nouveau système. Un système permettant donc de recruter jusqu'au jeudi précédant l'ouverture du championnat tout en continuant de vendre au-delà de cette date, sachant que le mercato est ouvert pendant encore près d'un mois dans les principales ligues du Vieux Continent. Avec cette réforme, les clubs anglais voulaient apporter plus d'équité au sein de leur championnat afin que toutes les transactions (dans le sens des arrivées) soient bouclées avant la 1ère journée.



Mais après deux campagnes estivales, ce nouveau système ne semble pas convaincre tout le monde. Ce mardi, le Times explique que certains clubs de Premier League auraient décidé de passer à l'action et qu'ils compteraient mettre un terme à la fermeture anticipée du mercato estival.





Un vote aura donc lieu pour déterminer si la Premier League doit revenir ou non à l'ancien système. Il faudra 11 voix sur 20 pour que cette décision soit validée. Ce vote pourrait avoir lieu durant le mois de novembre, selon le Times.