Premier League : Le football continue malgré le reconfinement.

Le sport d'élite en Angleterre sera maintenu malgré un nouveau confinement décrété ce lundi par le Premier ministre britannique, a-t-on appris sur goal.com. En effet, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau confinement national de niveau 4 dans toute l’Angleterre. Mais la Premier League et le football de haut niveau ont été maintenus, révèle la même source.



Dès lors, on s'attend à ce que la Premier League et la FA Cup se poursuivent pendant ce nouveau confinement de niveau 4 en Angleterre, car elles ont été classées comme sport "d'élite" et ont été exemptées des restrictions. Le confinement devrait durer au moins jusqu'en février.