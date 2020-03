Premier League : Ismaïla Sarr, la nouvelle coqueluche des « Hornets », adoubé en Angleterre…

Les sollicitations d’Arsenal, le choix de Watford et les défis de la PL...

Ismaïla Sarr parmi les jeunes princes de la Premier League, qui l’aurait cru il y à peine quelques mois en arrière ? Beaucoup voyaient le transfuge du stade Rennais en direction de Watford, galérer pour ne pas dire échouer face au défi extrêmement relevé qu’est la Premier League.

L’on parlait déjà d’un mauvais choix de club invoquant l’insistance des « Gunners » d’arsenal qui aurait été plus « judicieux.» Malgré une acclimatation assez compliquée, freinée par les blessures à la jambe (En octobre puis en novembre), la « Fusée » qui ne parle pas un mot d’Anglais prendra son mal en patience...



Acclimatation difficile, entre les blessures et la barrière de la langue… Des débuts timides mais prometteurs.

Plusieurs fois laissé sur le banc par Nigel Pearson voire absent de la feuille de match en début de saison (2 fois sur le banc, 5 absences pour blessure), Iso profite de ses bouts de matches pour dévoiler une partie de son immense talent. Des fulgurances qui finiront par payer d’abord le 27 août 2019 contre Coventry City, en League Cup où il inscrira son tout premier but avec les « Hornets ».

Puis, face à Southampton le 30 novembre 2019, pour ouvrir son compteur but dans le championnat Anglais. D’ailleurs le 22 décembre 2019, l’ancien pensionnaire de Génération Foot, avait marqué contre un autre géant de la PL, Manchester United battu 2-0.



Premier coup d’éclat contre Manchester United, l’explosion contre les « Reds »

Après avoir successivement raté trois matches (Contre Aston Villa, Everton et Brighton), le Sénégalais est revenu lors de la manche retour perdue 3-0 contre Man Utd. Avant de signer son coup d’éclat contre les « Reds » de Liverpool qui restaient sur une série de 18 victoires d’affilée et 44 matches sans défaite. La nouvelle coqueluche de Watford a ainsi définitivement justifié le coût de son transfert : 35 millions d’euros (40 millions transfermarket.)



Avec ses 5 réalisations et trois passes décisives en 18 rencontres, l’ailier droit Sénégalais n’a pas fini d’épater les british qui entrevoient en lui un nouveau Sadio Mané.

D’ailleurs, ce dernier en bon sportif et en grand frère protecteur, a chaleureusement félicité Iso à qui il présage un bel avenir en Angleterre.

En lutte pour se maintenir en première division, Watford actuel 17 ème du classement reste à portée de la zone rouge. Les « Hornets » auront besoin de leur « Fusée » pour transpercer la défense de Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, leur prochain adversaire…