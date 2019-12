Premier League : Ismaïla Sarr inscrit son 3ème but de la saison contre Aston Villa battu 3-0...

Buteur et passeur décisif contre Manchester United (2-0), le natif de Saint-Louis, Ismaïla Sarr, arrivé cette saison dans le club anglais de Watford, vient d'inscrire son 3ème but en championnat. C'était ce samedi, lors de la 20ème journée, contre Aston Villa (3-0.)



En marquant les trois buts des "Hornets", Sarr et Deeney (42e et 67e) permettent à leur formation de souffler un peu. Ils sont désormais 19e (16pts +15) à quatre points du premier non relégable West Ham (16e 20pts +20.) L'international Sénégalais devra redoubler pareilles performances pour maintenir son club dans l'élite anglaise.



Après deux saisons sous le maillot du Stade Rennais, Ismaïla Sarr (21 ans) commence à prendre la mesure de la première League. Le Sénégalais justifie au fil des matches son statut de plus gros transfert du club (35 millions €.) La "Fusée" a joué 15 matches cette saison dont 9 titularisations pour 3 réalisations et un penalty provoqué en PL.