Premier League : Historique ! Victoire 9-0 de Leicester City sur le terrain de Southampton

Leicester a étrillé Southampton 9-0 ce vendredi, battant le record de la plus large victoire à l'extérieur en Championnat d'Angleterre. Un succès qui les propulse provisoirement à la deuxième place de Premier League. Avec des triplés d'Ayoze Pérez (19e, 39e, 57e) et de Jamie Vardy (45e, 59e, 90e+4) et des buts de Benjamin Chilwell (10e), Youri Tielemans (17e) et James Maddison (85e), les Foxes battent un record -le plus grand écart à l'extérieur, établi pour la première fois en... 1893.



Leicester bat également son propre record de buts en un match, qui remontait aux années 1920.



Leicester City s'empare provisoirement de la deuxième place, à cinq points du leader Liverpool avec un match en plus, en attendant le match de Manchester City contre Aston Villa, ce samedi.