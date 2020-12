Premier League : Fin de disette pour Sadio Mané buteur face à Crystal Palace.

Un but et une passe décisive c'est le bilan de Sadio après une mi-temps jouée contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. L'international sénégalais met ainsi fin à une série noire de huit matches sans trouver le chemin des filets en Premier League, avec les Reds de Liverpool.



Désormais auteur de 5 réalisations et 3 passes décisives cette saison, Mané qui était dans une mauvaise spirale malgré des prestations abouties peut pousser un ouf de soulagement. Depuis son arrivée dans le championnat Anglais en 2014-2015 avec Southampton, le Sénégalais a toujours marqué au moins 10 buts par saison en PL. Avec comme point d'orgue ses 22 unités en 2018-2019 faisant de lui le co-meilleur buteur de cette année.



En 140 rencontres en Premier League, avec Liverpool, Sadio Mané totalise 68 buts et 22 passes décisives. Depuis son arrivée chez les Reds. Des chiffres hallucinants pour le ballon d'or Africain 2019. Le numéro 10 des Reds peut encore viser le peloton de tête avec Mohamed Salah Calvert-Lewin et Cie qui affichent 11 buts.