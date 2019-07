Premier League : David de Gea en passe de devenir le gardien le mieux payé au monde

Le gardien espagnol de Manchester United David De Gea est sur le point de signer un nouveau contrat énorme, qui ferait de lui le gardien le mieux payé du monde.



Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec Manchester United, David De Gea va prochainement signer un nouveau bail de six saisons avec les Red Devils. Selon le Telegraph, l'Espagnol touchera la modique somme de 117 millions de livres sur six ans, soit 130 M€. De Gea deviendra ainsi le gardien le mieux payé du monde, lit-on dans les colonnes de L'Equipe.