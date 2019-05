Premier League : City champion d'Angleterre, Liverpool un très grand dauphin, Sadio Mané inscrit un doublé et devient meilleur butteur

Manchester City conserve son titre ! Les Citizens ont douté, mais seulement pendant quelques secondes ! Après l'ouverture du score de Murray (27e), le club mancunien a réussi à se reprendre pour s'imposer face à Brighton (4-1) en Premier League. Grâce à une réaction rapide signée Agüero (28e) et Laporte (37e), City a repris l'avantage avant de dérouler avec des réalisations de Mahrez (63e) puis Gundogan (72e) pour conserver sa première place au classement et ainsi remporter son 6e titre de champion d'Angleterre ! Un superbe titre pour les hommes de Pep Guardiola, qui gagnent ce trophée pour la seconde année de suite.



Liverpool, un très grand dauphin. Et forcément, le bonheur de Manchester City fait le malheur de Liverpool. Pourtant, face à Wolverhampton (2-0), les Reds, avec un doublé de Sadio Mané (17e, 80e) ont fait le boulot pour mettre la pression sur les Citizens. Pendant 20 minutes, l'équipe dirigée par Jürgen Klopp était d'ailleurs virtuellement en tête du classement, mais termine finalement à la 2e place. Avec 97 points, à seulement 1 unité de City, Liverpool fait un dauphin tout simplement exceptionnel.