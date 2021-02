Premier League / Chelsea : Édouard Mendy retrouve son aura avec trois « Clean sheets » d’affilée !

En s’imposant 1-0 sur la pelouse de Tottenham ce jeudi, les Blues de Chelsea, qui sont sur une nouvelle dynamique depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, s’approchent du peloton de tête (6e, 36pts.) Et, le gardien international sénégalais de Chelsea, Édouard Mendy, y est pour quelque chose avec un troisième clean sheet (match bouclé sans prendre un but) d’affilée, signé hier.



Avec 23 apparitions toutes compétitions confondues, Mendy en est déjà à 17 matches de Premier League dont 9 bouclés sans encaisser le moindre but. L’ancien portier du Stade rennais est ainsi classé à la troisième place parmi les meilleurs gardiens de la PL du moment, juste derrière Emiliano Martinez (10) et Ederson Morais (12.)



À noter qu’Édouard Mendy n’a pas encore pris le moindre but depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Thomas Tuchel à la place de Franck Lampard.