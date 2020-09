Premier League : Cheikhou Kouyaté, reconverti défenseur central, désigné homme du match avec Crystal Palace.

Si l’international Sénégalais, Cheikhou Kouyaté (31 ans) a pour habitude de dépanner au poste de défenseur central en sélection nationale, il est très rare voire inédit de le voir évoluer en défense avec son club, Crystal Palace.



Pourtant ce week-end, lors de la première journée de la saison 2020 / 2021 de la PL, il a été désigné « Man of the match » en tant que défenseur.



Faisant face aux absences de Cahill et Mamadou Sakho, le sélectionneur de Palace, Scott Parker, a préféré faire confiance à Kouyaté dans l’axe. Le milieu de terrain de formation qui a largement contribué à la victoire des siens 1-0, a sorti une copie propre.



De quoi donner des idées à son nouvel entraîneur qui pourrait bien en faire une bonne habitude. Par ailleurs, ceci semble être la suite logique de la carrière de Cheikhou Kouyaté qui avec les « Lions » du Sénégal, a perdu de son influence dans l’entrejeu.



Une reconversion définitive en tant que défenseur central est désormais une sérieuse option pour l’ancien d’Anderlecht et de Westham.



Le sélectionneur national, Aliou Cissé, qui devra composer une liste de joueurs dans les prochaines semaines, pour le compte de la double confrontation amicale avec le Maroc et la Mauritanie, observe certainement tout cela avec intérêt.