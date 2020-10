Premier Galop d'entraînement à Thiès : Les « Lions » en mode décrassage, à huis clos...

Arrivée à Dakar vers les coups de 17h00 GMT, la sélection nationale de football s'est très vite projetée vers son deuxième match amical prévu ce mardi contre la Mauritanie à 20h. À peine leurs bagages déposés à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio, les joueurs ont pris la direction du stade Lat Dior de Thiès pour s'y entraîner.

Une séance de décrassage 24h après le match tendu et parfois heurté, contre une équipe Marocaine coriace. Il s'agissait donc pour les 22 « Lions » de se dégourdir les jambes et en même temps de tâter la pelouse de Lat Dior qu'ils retrouvent après le match contre le Congo Brazzaville (le 13 novembre 2019, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021.)

Un léger footing, suivi de quelques étirements sous la supervision des préparateurs physiques, et un petit « Taureau » auront suffi pour ce premier galop à domicile et à huis clos. Même le coach Aliou Cissé qui d'habitude se tient un peu à l'écart du groupe, a pris part au jogging. Un signal fort pour certainement ressouder le groupe avant d'affronter les « Mourabitounes. »