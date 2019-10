Préliminaires LDC CAF : Le Zamalek et Génération Foot soldent leurs comptes ce jeudi.

L’entraîneur des « Grenats », Djiby Fall et ses troupes joueront à coup sûr le match le plus important de la saison. Une potentielle place en ligue des champions CAF. Mais face à l’un des plus grands clubs Africains, la barre semble être un peu haute pour les pensionnaires de Déni Biram Ndao.



Déjà bien installés au Caire dans leur camp de base, les joueurs de GF, sont pour cette fois-ci dans de bonne conditions de préparation. C’est du moins l’avis de Djiby Fall, qui estime que son groupe est prêt physiquement et mentalement. Des ressources qui seront nécessaires pour contrer les salves offensives du Zamalek ce soir au Stade Al-salam. À préciser que le Camerounais Alioum sera au sifflet.