Préliminaires Chan 2020 / Serigne Saliou Dia, coach équipe nationale locale : « On doit faire le jeu, mettre de la folie dans le match ! »

Battu sur le fil par le Libéria (1-0) lors du match aller dimanche dernier, l'équipe nationale locale dirigée par Serigne Saliou Dia devra combler ce retard pour espérer l'édition 2020 du championnat d'Afrique des nations de football (Chan.) Selon le coach des locaux : " On doit faire le jeu, mettre de la folie dans le jeu. On a perdu le match aller sur balle arrêtée. " Une manière de donner le tempo d'ores et déjà avant ce match retour décisif.



Au menu de l'entrainement dirigé par l'ancien coach de Teungeuth FC, Souleymane Diallo, venu en renfort. Dans un premier temps les joueurs ont fait un intense réveil musculaire avant de procéder à des ateliers.



S'en suivra, une opposition entre l'équipe des chasubles verts contre ceux en chasubles oranges. Tout cela sous l'œil attentif de Serigne Saliou Dia. Une configuration qui laisse présager du onze probable qui pourrait être aligné face au Libéria ce samedi 17h à LSS.