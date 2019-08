Préliminaires Chan 2020 / Pape Seydou Ndiaye : « On doit s'améliorer au niveau de la concentration »

Le gardien de génération foot, Pape Seydou Ndiaye qui fait partie des plus expérimentés de la sélection locale, est conscient des manquements qu'il faudra combler. D'après lui, l'équipe a manqué de concentration à l'aller, raison pour laquelle, ses partenaires devront redoubler de vigilance et surtout faire preuve de réalisme : " On sait ce qui nous attend. On doit s'améliorer au niveau de la concentration."