Préliminaires Chan 2020 : Dion Lopy, Youssouph Badji, Danfa et Ousseynou Niang appelés en renfort pour affronter le Libéria

Non retenus lors du match aller, quatre joueurs vont intégrer le groupe des locaux pour la manche retour ce samedi, il s'agit de Dion Lopy, Ousseynou Niang, Youssouph Badji et de Ousseynou Niang. Ils viennent ainsi apporter un plus dans l'effectif déjà pléthorique, mais surtout combler les absences diverses. Fraîchement débarqués du mondial des U20, Lopy, Badji et Cie devraient apporter un plus aux lions lors de ce match retour...