Prélèvement « exagéré » de l’impôt sur salaire : Les médecins en colère !

Les cadres et agents du ministère de la Santé ruminent leur colère ! Et particulièrement les médecins qui ont eu la surprise de percevoir presque la moitié seulement de leurs salaires du mois d’août. Ils se disent victimes de prélèvements « exagérés » de l’impôt sur salaire pour des montants allant de 50.000 à 250.000 de francs. Des ponctions que ces fonctionnaires qualifient d’ « arbitraires » voire d’ « injustifiées » au point d’alerter le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Toujours est-il que « Le Témoin » quotidien a appris que le ministère de la Santé et le ministre des finances ont été avisés pour que ces retenues à la source soient corrigées dans les plus brefs délais. Faute de quoi, les médecins vont sans doute chercher renfort auprès du redoutable mouvement « And Gueusseum » pour se faire entendre. Ça craint. Mais au fait, que devient notre ami Sidya Ndiaye ? On n’entend plus parler de lui depuis belle lurette !