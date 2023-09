Prélèvement communautaire : Les États membres de la CEDEAO invités à redoubler d’efforts

Le directeur des affaires parlementaires et de la recherche au sein du parlement de la Cedeao a profité de la présence de la commission envoyée par le parlement de l’institution sous-régionale pour renouveler aux États membres les besoins urgents de leurs cotisations. Selon Bertin SOME, ce sont ces cotisations qui permettent à la commission de mettre en œuvre toutes ses politiques. « Nous avons des procédures de gestion des finances qui sont allouées aux agences et aux institution. Le déboursement se fait par trimestre et suivant les rentrées d’argent au niveau de la Cedeao, c’est-à-dire le prélèvement communautaire. Quand il y a du retard, nous sommes obligés de temporiser et d’allouer petit à petit les rentrées », rappelle-t-il.



Cependant, il a noté que la mission des parlementaires a pris note de la parité instaurée au Sénégal sur les postes électifs et nominatifs. « Le parlement de la Cedeao compte s'inspirer de l’exemple du Sénégal sur la question de la parité qui est réussi dans tous les postes électifs et nominatifs pour proposer une loi uniforme », fait-il savoir.