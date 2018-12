Préfecture de Saint-Louis : 6.379 cartes d'électeur ne trouvent toujours pas de preneurs

À quelques semaines seulement du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 Février 2019, force est de constater que le retrait des cartes dans les commissions électorales n'est pas de mise.

Le constat fait à Saint-Louis, à la commission de retrait qui se trouve à la préfecture, est que seul peu de gens viennent retirer leurs cartes d'électeur. A ce jour, 6.379 cartes d'électeur qui ne trouvent toujours pas de preneurs sont dénombrées par le bureau électoral sous la conduite de Mambaye Lo. Ce lot de cartes est réparti en deux catégories : le premier stock concerne la refonte de 2017 et est estimé à 4.276 cartes d'électeur. Le deuxième stock porte sur la refonte électorale de 2018 avec 2.103 cartes d'électeur non retirées. Notre interlocuteur informe que d'autres commissions de distribution seront installées dans la ville afin d'être plus proche des citoyens. Selon lui toujours, le retrait de carte va se poursuivre jusqu'à la veille du scrutin.

Il invite par ailleurs les populations à venir retirer leurs cartes afin d'accomplir leur devoir citoyen le jour de la présidentielle...