Prédiction de « Mohamed » Dionne sur les 5 candidats : Me Ousmane Sèye défend le PM et tacle les détracteurs du Conseil constitutionnel

Le Premier ministre Mahammed Dionne avait lors du congrès d’investiture des cadres de l’Alliance pour la République, « annoncé » que seulement cinq candidats feraient face au Président sortant Macky Sall lors de la Présidentielle. Une déclaration suivie d’effet, puisque le Conseil constitutionnel dans sa publication provisoire de la liste, a validé les cinq candidats. Une « prophétie » qui intrigue les partis de l’opposition et même une partie de la société civile qui ont depuis lors accusé le Premier ministre ainsi que le Président Macky Sall « d’avoir choisi » les adversaires auxquels ils feront face le 24 Février. Mais pour Me Ousmane Sèye coordinateur du Collectif des avocats du candidat Macky Sall, la vérité est tout autre. Selon lui, en plus du Premier ministre, tous les sénégalais avaient déjà prédit ce cas de figure, puisque les plus représentatifs des candidats figurent dans le décompte final. Il a en profité pour tacler ceux qui « font le procès » de la Justice et accuse les « 7 sages » d’être à la sole de l’exécutif. Me Sèye d’inviter les détracteurs à savoir raison garder pour « que la paix continue de régner au Sénégal ».