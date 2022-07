Précision : Kirjas Global dément être l’avocat du 3ème mandat de Macky Sall sur l'international.

Accusé par l’opposition sénégalaise et une partie de la société civile d’être recrutée par le président de la République pour défendre sa volonté de présenter sa 3ème candidature sur l’international, la firme spécialisée dans la communication rompt le silence pour rétablir sa vérité des faits.



Dans un communiqué Kirjas Global se dit fier et honoré de confirmer l’accompagnement stratégique de la présidence en exercice de l’Union Africaine dans les transitions écologiques, alimentaires et énergétiques de l'Afrique et du Sénégal.



La société précise dans la foulée que la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne ont causé un réel coup de fouet à l’Afrique qui ont amplifié la précarité de millions d’africains qui vivent pourtant sur le continent le plus riche énergétiquement et sans conteste celui qui fournira bientôt l’Europe en gaz, notamment celui du Sénégal. Sans omettre le projet de la Grande Muraille verte au Sahel.



Le firme précise que le confit européen aura par ailleurs mis en exergue une problématique à laquelle tous les pays et continents doivent faire face aussi : leur souveraineté, garante de leur stabilité économique, sociale et citoyenne.



Pour rappel, l’Afrique qui n’a aucune responsabilité historique dans les émissions des gaz à effets de serre, reste la principale victime du changement climatique et compte encore plus de 600 millions de personnes qui n’ont accès ni à l’électricité, ni droit au développement.



Ainsi, le texte souligne que la mission de Kirjas Global et ses sous traitants en Europe ou aux États Unis (dont Mercury) est de travailler, faciliter et installer l’Union Africaine dans le concert des organisations internationales qui travaillent à l’avenir du continent, de sa souveraineté et de la transition écologique.



Un nouveau paradigme qui générera des millions d'emplois et des milliards de revenus. En réalité, il s'agit de travailler à faire entendre la voix de l'Afrique là où se discute l'avenir du monde et à placer le continent au centre des enjeux du 21eme siècle.



Ainsi son ambition c’est d’inscrire le leadership de l’UA auprès de l’ONU et de l’UE notamment, leadership qui ne peut s’exprimer sans la promotion du leadership de la Présidence sénégalaise en exercice.