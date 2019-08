Précipitations à Dakar : La capitale « nage » sous les eaux !

Depuis 6h du matin, les populations Dakaroises vivent les affres de cette deuxième forte pluie qui s’est abattue dans la capitale et particulièrement dans la banlieue. Dans certains quartiers de Dakar, les usagers ont du mal à se frayer un chemin pour aller vaquer à leurs occupations quotidiennes, et même faire tout simplement leur travail. D'ailleurs, des bouchons à n'en plus finir sont notés dans la circulation qui reste problématique pour les automobilistes et tous les usagers de la route, notamment, les passagers des véhicules de transport en commun. Et ce calvaire risque de se poursuivre toute la journée.



Toutefois, la situation était en quelque sorte prévisible eu égard à l’avertissement de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) qui prévoyait des « manifestations pluvio-orageuses », la nuit dernière et durant la journée du jeudi, sur la quasi-totalité du territoire sénégalais.