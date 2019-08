Précipitation à Saint-Louis : Plusieurs quartiers de la ville sous les eaux (images)

Comme dans la capitale sénégalaise et un peu partout dans les autres régions du pays, plusieurs quartiers de la ville de Saint-Louis sont sous les eaux. Cela après la pluie qui s'est abattue cet après midi du jeudi dans la capitale de Nord.



Certaines voies restent impraticables et plusieurs maisons sont envahies par les eaux pluviales. Ce qui plonge les familles dans le désarroi, ne sachant plus où donner de la tête.



Ce qui remet au goût du jour le problème de l'assainissement de la ville de Saint-Louis qui souffre d'un manque criard d'infrastructures permettant l'évacuation rapide des eaux de pluie dans certains quartiers de la ville…