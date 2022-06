Précampagne : Déthié Fall fustige le comportement de la « RTS1 ».

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse, ce mardi 14 juin au siège du PRP pour évoquer le rassemblement de la coalition « yewwi » de ce week-end à la place de la Nation.



Il a pris les devants sur le prétexte que pourrait servir les autorités concernant la pré campagne des législatives où il est interdit de faire la promotion d’une entité engagée dans ces joutes. Et a ainsi longuement taclé le comportement de la RTS 1.



« Elle est là pour le camp du pouvoir, ils sont en train de faire la promotion du président par rapport à ses tournées et inaugurations à ne pas finir. Vous avez vu le micro de la RTS1 s’il s’agit d’une activité de l’opposition, alors qu'ils sont payés par nous les sénégalais ?»



Déthié Fall a tenu à encourager et magnifier le bon travail qui est fait par la presse privée sénégalaise et demandé aux militants de donner plus de considération aux hommes de la presse sans discrimination...