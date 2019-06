Pratique abusive des "coxeurs" à la frontière Gambienne : Les transporteurs et commerçants du Sénégal interpellent les autorités.

Depuis le mois de juin, la situation va de mal en pis pour les transporteurs et commerçants du Sénégal sur la frontière gambienne. Les principaux auteurs de ces problèmes se révèlent être les "coxeurs" gambiens qui bloquent leurs camions de marchandises durant plusieurs jours sur place, ce qui retarde et parfois entrave leur travail. Ceci pour des raisons qui ne justifient guère, selon Daouda Tine, le président de l'association des transporteurs et commerçants du Sénégal. Ne pouvant plus supporter cette situation, il a interpellé le ministre du commerce et les autorités compétentes, à l'occasion de leur conférence de presse tenue ce samedi, pour qu'ils prennent les mesures adéquates avant que la situation ne dégénère...