Pr Souleymane Bachir Diagne, président du comité scientifique du Forum International pour l’Avenir de l'Éducation

Désigné parmi les 25 penseurs les plus influents de notre temps par le Nouvel Observateur, le Professeur Souleymane Bachir Diagne considère qu’il est impératif d’investir plus de moyens techniques et financiers pour renforcer l’éducation afin de s’immuniser contre le fondamentalisme religieux. Lors du Forum International sur l’avenir de l'Éducation, le Pr Diagne prononcera une allocution officielle avant d’intervenir dans le panel consacré à “l'Avenir des enfants réfugiés et migrants face à la crise de l'éducation.”



Le Forum international sur l’Avenir de l'Éducation, initié par le club Intelligences Citoyennes, s’inscrit sous le thème “l’éducation au coeur de la transition pour une transformation sociale et économique en 2030”. Amy Sarr Fall, qui en est l’initiatrice, espère ainsi susciter un véritable débat universel autour de la crise de l’éducation, avec le soutien du Professeur Bachir Diagne et de l’ensemble du comité scientifique qui compte entre autres Noeleen Heyzer, originaire de Singapour, Membre du Conseil Consultatif de Haut Niveau des Nations Unies et Vice-Secrétaire Générale de ladite organisation de 2007 à 2015 ou encore Audrey Pulvar.