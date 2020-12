Pr Seydi sur l’urgence de se procurer le vaccin contre la Covid-19 : « Ce n'est pas dans deux, ni dans trois mois que le Sénégal en disposera... »

La course au vaccin contre la Covid-19 est bien lancée entre les grandes puissances qui commencent à l'administrer à leurs populations.



Au Sénégal, on en parle, mais "de manière prématurée" selon le Pr Moussa Seydi qui s'exprimait dans un entretien avec nos confrères du "Quotidien" sur l'urgence de se procurer des vaccins. Modestement, le chef de service des maladies infectieuses de Fann a donné son avis sur la question, se référant à certains pays comme les États Unis ou les États regroupés au sein de l'UE.



"Aux États Unis, où sont produits les vaccins, il y'a même un problème au niveau de la distribution car, les prioritaires ne sont pas tous servis. Donc je ne vois pas que déjà, le Sénégal puisse en bénéficier" raisonne le Pr Moussa Seydi. Ce dernier estime même qu'il y'a d'autres pays dans la liste, qui attendent d'être servis pour entamer leur programme de vaccination.

"Donc ce n'est ni dans deux ou trois mois que le Sénégal se verra servi car, les normes à respecter sont là...", estime Mr Seydi.



Cependant, il rappelle que "le Sénégal fait partie de ce qui est appellé initiative Covax, de l'organisation mondiale de la santé qui influe sur le coût du vaccin qui pourrait être revu à la baisse pour le Sénégal. Il faut donc se rendre à l'évidence et savoir que le Sénégal ne peut entrer en compétition avec des pays comme les USA et l'UE...